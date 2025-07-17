Українці можуть перевірити якість алкоголю у смартфоні

Кабмін затвердив новий порядок маркування алкоголю та тютюну електронними марками. Згідно з постановою, з 1 січня 2026 року для маркування підакцизних товарів застосовуватимуться електронні марки у вигляді графічного елемента — DataMatrix коду, повідомляє Міністерство фінансів. Він наноситиметься на кожну пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною для електронних сигарет.

Це рішення є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої розпочалося 1 березня 2025 року і триватиме до 1 січня 2026 року.

Нова система покликана підвищити рівень простежуваності обігу алкоголю та тютюну, а також суттєво скоротити тіньовий ринок цих товарів. Українці зможуть перевіряти легальність продукції через спеціальний застосунок, що підвищить довіру до офіційних виробників і продавців.

Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку, що в свою чергу сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету.