Скасування дистанційки: майже 400 тисяч учнів змінять формат навчання

Уряд скасовує режим дистанційного навчання для шкіл. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набуде чинності вже 18 липня. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«Ми скасовуємо дистанційку з 18 липня. Завдання влади — забезпечити повернення дітей до офлайн-навчання в умовах безпеки», — заявив Федоров.

Для дітей в безпечних регіонах офлайн-навчання стане обов’язковим.

Наразі навчальні заклади по всій країні активно проходять перевірки готовності до очного навчання: перевіряють укриття, адаптують приміщення та розробляють безпечні схеми евакуації. Очікується, що більшість шкіл у центральних і західних регіонах повернуться до повноцінного офлайн-формату вже з вересня, а в прифронтових областях працюватимуть комбіновані моделі залежно від безпекової ситуації. Наразі важливим залишається збереження готовності до переходу на дистанційку у разі нових загроз.

Загалом в Україні у 2024–2025 навчальному році налічується майже 3,7 млн учнів. З них 2,2 млн навчаються офлайн, 759 тис. — у змішаному форматі, а 391 тис. — дистанційно на підконтрольних територіях. Ще 364 тис. дітей навчаються дистанційно за кордоном, і близько 43 тис. — з ТОТ .

Упродовж року кількість учнів на дистанційці скоротилася приблизно на 100‑150 тис.