100 млрд євро на підтримку Україні в бюджеті ЄС: стратегічна інвестиція у стабільність

Єврокомісія планує передбачити у новому бюджеті ЄС на 2028 - 2034 роки 100 млрд євро на програму фінансової підтримки України (Ukraine Facility).

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після засідання колегії ЄК, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України. Ми подвоюємо Загальний фонд допомоги Україні – для підтримки відновлення, стійкості та її шляху до членства в ЄС”, - сказала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії нагадала, що після останнього перегляду чинного бюджету до програми підтримки України було залучено 50 млрд євро.

Щодо загальних цифр проєкту семирічнго бюджету ЄС фон дер Ляєн заявила: “Це бюджет у 2 трильйони для Нової ери. Бюджет, який відповідає амбіціям Європи, викликам Європи, який зміцнює нашу незалежність. Бюджет, який є більшим, розумнішим та чіткішим. Це бюджет, який відповідає інтересам наших громадян, нашого бізнесу, наших партнерів та нашого майбутнього”.

Вона підкреслила, що цей бюджет стане найамбітнішим з усіх запропонованих.

“Він більш стратегічний, гнучкіший та прозоріший”, - заявила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також зазначила, що Єврокомісія пропонує 200 мільярдів євро для інструменту "Глобальна Європа". За її словами, збільшення фінансування на 75% має на меті відповідати обов'язкам ЄС на світовій арені, а саме підтримці розширення, що є «ключовим пріоритетом».

"Це не просто політична мета; це - стратегічна інвестиція у стабільність і процвітання Європи. Саме тому ми відкриваємо весь інструментарій "Глобальної Європи" для країн-кандидатів – не лише технічну допомогу, але й підтримку реформ та інвестицій, підкріплену ресурсами", - заявила фон дер Ляєн.

Після того, як Єврокомісія оприлюднила пропозицію щодо формування нового семирічного бюджету, свою позицію мають висловити Європарламент та Європейська рада.

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Як повідомлялося, Європейський парламент вважає, що безпека та конкурентоспроможність є новими пріоритетами нового багаторічного фінансового рамкового плану ЄС, окрім необхідності підтримки спільної сільськогосподарської політики та політики згуртованості.