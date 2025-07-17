Штучний інтелект витіснив людей: Microsoft скоротила команду, що його створила

Корпорація Microsoft звільнила близько 200 розробників, які працювали над популярними мобільними іграми, включно з Candy Crush, після того як штучний інтелект, розроблений за їхньої участі, почав повністю виконувати їхні обов’язки. Про це повідомляє видання Wccftech.

Це — черговий приклад того, як технології, створені для підтримки людей, поступово стають засобами їх заміщення.

За інформацією журналістів, ще на старті AI-проєкту керівництво Microsoft обіцяло розробникам, що штучний інтелект лише «зніматиме рутину» і дозволить командам зосередитися на більш творчих завданнях. Але замість очікуваної «синергії» відбулося те, чого побоюються мільйони працівників у сфері ІТ: машина замінила людей, залишивши без роботи цілу команду інженерів.

«Створіть ШІ, який полегшить вам життя», — говорили їм. Зрештою, він справді полегшив життя… корпорації.

У Microsoft офіційно не підтвердили, що саме ШІ став причиною звільнення, однак внутрішні джерела повідомляють, що рішення ухвалювалося з метою оптимізації виробничих процесів та зменшення витрат. Проте символізм ситуації очевидний: розробники самі створили інструмент, який зробив їхню працю зайвою.

Ситуація викликала широкий резонанс серед ІТ-фахівців, аналітиків та профспілок, які вже давно б’ють на сполох щодо ризиків надмірної автоматизації.