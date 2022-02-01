В Украине 1 февраля начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2022 года.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Регистрация продлится до 9 марта.
«Основная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 23 мая по 17 июня», - сообщил министр.
Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из 5-ти учебных предметов. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам.
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