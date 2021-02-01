также в разделеПолитика
Куракин: Обещание Зеленского о бесплатной вакцинации – это выполнение требования Медведчука 15
Витренко снова могут попробовать назначить министром 14
Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш «Квартал» насмехался над Украиной 41
Зеленский хочет привлечь Байдена к нормандскому формату 15
Зеленский: Мы бы все умерли, но не пустили «зеленых человечков» в Крым 47
Зеленский анонсировал проведение форума по вакцинации 17
Гройсман готов снова стать премьером 20
Дудкин: Все социологические агентства отмечают, что рейтинг партии Медведчука растет 47
Зеленский о вакцинах: Неприятно чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой 80
Зеленский – Байдену: Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? 42
Кравчук о референдуме: Наиболее болезненным является вопрос Донбасса и Крыма 16
Дубинский проводит параллельный подсчет голосов по его исключению из фракции 25
«Не при мне»: Зеленский исключает продажу «Мотор Сичи» иностранцам 31
Карасев: Партии Медведчука необходим прорыв в вопросе поддержки украинцев 148
Медведчук: Позиция ярых националистов тормозит любые попытки выстроить диалог Киева и Донбасса 121
Зеленський остался немного зол на Дональда Трампа 128
Зеленский ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в атомной энергетике 19
Помещению ГБР предоставят государственную охрану 17

Министерства иностранных дел Украины призвало мировое сообщество усилить давление на РФ из-за подавления акций протеста 31 января, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что акции протеста в РФ 31 января были отмечены новым витком нарушений прав человека и грубого насилия в отношении протестующих, а также журналистов, освещавших эти события.

«Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене является тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушение Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что российская власть, которая культивирует беззаконие и насилие в стране и грубо нарушает права своих граждан, применяет аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность.

«Такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества. Пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционного за нарушение прав человека. Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией - это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России», – сказано в сообщении.

Напомним, 31 января на несанкционированные акции протеста с требованием освободить заключенного оппозиционного лидера Алексея Навального в России вышли тысячи людей. По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо», количество задержанных превысило четыре тысячи. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги