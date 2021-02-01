Министерства иностранных дел Украины призвало мировое сообщество усилить давление на РФ из-за подавления акций протеста 31 января, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что акции протеста в РФ 31 января были отмечены новым витком нарушений прав человека и грубого насилия в отношении протестующих, а также журналистов, освещавших эти события.

«Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене является тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушение Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что российская власть, которая культивирует беззаконие и насилие в стране и грубо нарушает права своих граждан, применяет аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность.

«Такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества. Пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционного за нарушение прав человека. Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией - это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России», – сказано в сообщении.

Напомним, 31 января на несанкционированные акции протеста с требованием освободить заключенного оппозиционного лидера Алексея Навального в России вышли тысячи людей. По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо», количество задержанных превысило четыре тысячи.