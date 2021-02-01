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На несанкционированные акции протеста с требованием освободить заключенного оппозиционного лидера Алексея Навального в России вышли тысячи людей. Задержания начались еще до старта акций.

 Как сообщает ВВС, силовики действовали достаточно жестко.

По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо», количество задержанных превысило четыре тысячи. Это рекорд для России. Больше всего задержанных в Москве.

По словам корреспондента ВВС Сергея Горяшко, полиция действовала еще жестче, чем в минувшие выходные: из разных регионов поступали сообщения об избиении задержанных дубинками, в Петербурге полицейский направил на протестующих табельный пистолет, из Владивостока сообщали о применении травматического оружия против одного из задержанных. Кроме того, московские и петербургские полицейские избивали задержанных электрошокерами - такое на протестных акциях произошло впервые, отмечает он.

В ходе протестов задержали и жену Алексея Навального Юлию, которая присоединилась к шествию. Ее посадили в синий микроавтобус без опознавательных знаков.  

Российские СМИ также сообщили об акте самосожжения в центре Москвы. Мужчина облил себя горючей жидкостью, после чего загорелся. На помощь ему пришли прохожие, он остался жив и сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Позже эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Москве. Пока неясно, связан ли этот инцидент с протестными акциями.

В полиции говорят, что предварительной причиной поступка мужчины стали «личные имущественные отношения».

В Москве колонна протестующих смогла прийти в район, где расположен следственный изолятор «Матросская тишина». Там находится Навальный. Как и центр города утром, все подходы к СИЗО были заблокированы полицией. Сначала полицейские просто не пропускали людей в направлении изолятора, но вскоре подъехали автобусы и автозаки, и людей начали задерживать.

В МИД России усмотрели в протестах «закулисную роль Вашингтона». «Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и  «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами», - говорится в заявлении ведомства. Такие действия, по мнению официальной Москвы, является «частью стратегии сдерживания России». С заявлением о том, что акции протеста в России поддерживают США, МИД России выступило после обращения госсекретаря США Энтони Блинкена к российским властям. Он призвал отпустить Алексея Навального и «мирных протестующих».

В минувшие выходные после акций в поддержку Алексея Навального задержали тысячи человек. Силовики завели десятки уголовных дел - причем не только о насилии против полицейских. В Москве, где расследуют дела о нарушении санитарных мероприятий и о привлечении подростков в несанкционированные акции, правоохранительные органы провели массовые обыски и задержания активистов.

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. Его арестовали сразу в аэропорту. Фильм Навального о дворце Путина набрал 100 млн просмотров.  
ForUm

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