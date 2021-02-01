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Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

«Санкции уже приняты, мы можем принять другие, но мы должны четко понимать, что этого недостаточно», - сказал Бон.

Он также повторил позицию Франции о том, что проект российского газопровода «Северный поток-2» вызывает большие сомнения.

«Северный поток-2» рассматривается (в разрезе санкций. - Ред.), но это решение Германии, поскольку он находится в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта», - сказал Бон.

На вопрос о том, означают эти слова призыв к Берлину отказаться от проекта газопровода, Бон ответил: «Именно так, мы уже об этом говорили».

Напомним, правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание «Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

18 января немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода. 
ForUm

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