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Вакцины от коронавируса могут оказаться неэффективными против штамма из Южной Африки. Эффективность препаратов при борьбе с этой разновидностью оказывается ниже.

Об этом сообщает Reuters.

Разработчики вакцин Novavax Inc и Johnson & Johnson, которые еще не выпустили свои препараты для экстренного использования в мире, обнаружили, что они хуже справляются с более агрессивным штаммом из ЮАР.

Novavax провел исследования на людях из Южной Африки и обнаружил, что в этом случае вакцина работала только в 50% случаев, тогда как в случаях прививок для людей с изначальным коронавирусом она показала 89,3% эффективности в Великобритании.

Вакцина Johnson & Johnson при испытаниях в США показала эффективность в 72%, а в Южной Африке - 57%.

В компании Pfizer, чью вакцину сейчас уже широко применяют в мире, признают, что со временем новые варианты коронавируса могут сделать ныне существующие вакцины неэффективными.

Напомним, найдена опасная особенность нового штамма COVID.
ForUm

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