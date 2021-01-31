Новый южноафриканский штамм коронавируса оказался более устойчив к антителам, показали данные клинических испытаний двух вакцин против COVID-19, пишет Reuters 31 января.

Новая информация означает, что человек, получивший вакцину, гораздо меньше защищен от заражения южно-африканским штаммом при контакте с ним.

Вакцины от Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными в предотвращении COVID-19 у участников испытаний в Южной Африке, где распространяется мутировавший коронавирус.

Вакцина Novavax, которая показывает эффективность в 89,3 процента в случае с оригинальным вирусом, показывает результат только в 50 процентов на людях в Южной Африке.

Компания Johnson & Johnson заявила, что один прием вакцины против коронавируса был в целом на 66 процентов эффективным на трех континентах, но существовали большие различия по регионам.

В США эффективность препаралат от Johnson & Johnson достигла 72 процентов по сравнению с 57 процентами в Южной Африке.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла отметил, что существует "большая вероятность" того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной.

При этом ученые отметили, что лучший способ предотвратить дальнейшую эволюции вируса - остановить его размножение. А это значит, вакцинацию людей нужно проводить как можно быстрее.