Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения» № 1159- ІХ, который Верховная Рада приняла 29 января. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

Такое решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза, или вакцина или иной медицинских иммунобиологических препаратов переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения.

Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре.

Кроме того, известна и потенциальная польза лекарственных средств должна превышать известные риски.