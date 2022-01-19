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В Украине из-за роста заболеваемости COVID-19 опять могут приостановить плановые госпитализации.

«После введения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые госпитализации для переориентации освобожденных коек на прием больных с коронавирусной болезнью», - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что в настоящее время в больницах по стране выделено более 64 тыс. коек для госпитализации больных COVID-19, из них более 96,7% обеспечены кислородом.

Как сообщалось, Ивано-Франковская область приблизилась к введению красного уровня эпидопасности по COVID-19, в оранжевой зоне уже находятся Львовская, Ривненская, Черновицкая и Сумская области.
ForUm

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