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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что данные по COVID-19 последних недель свидетельствуют о том, что Украина прошла пик заболеваемости. В то же время существует большой риск новой волны.

«Впервые за последние 11 недель две недели мы видим снижение количества случаев, количества госпитализаций и количества летальных исходов. Это свидетельствует о том, что мы как страна уже перешли пик и прогнозируемо у нас будет понижение. Но, глядя на ситуацию в Европейском союзе, в странах Европы мы видим, что там пошел стремительный рост, поэтому велик риск, что может быть и повторная волна, которая сразу начнется», – сказал Ляшко в эфире телеканала «1+1».

Министр призвал украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, привиться, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 18 ноября, в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (количество новых больных идет на убыль: неделю назад, 9 ноября, выявили более 24 тысяч инфицированных).

За все время пандемии в Украине заболели более 3,3 миллионов человек, более 80 тысяч умерли.
ForUm

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