Министерство здравоохранения проведет селекторное совещание с регионами по обеспечению бесперебойной работы пунктов и вакцинальных центров от COVID-19 в связи с повышенным спросом на вакцинацию среди граждан.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Мы все видели, какие очереди образуются на выходных возле центров массовой вакцинации. Мы сегодня на селекторе еще раз рассмотрим этот вопрос, поскольку поручение государственной комиссии ТЭБ и ЧС было четкое: обеспечить на выходных работу всех пунктов и центров массовой вакцинации с учетом прогнозируемого увеличения спроса перед внедрением красного уровня эпидемической опасности», - сказал Ляшко.

Министр напомнил, что на прошлой неделе в Украине сделали более 1,5 млн прививок от коронавирусной болезни.

«Эти темпы вакцинации в Украине уже приносят первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста. Благодаря вакцинации, за последнюю неделю удалось спасти 1238 жизней», - сказал Ляшко.

В то же время министр подчеркнул, что заболеваемость зафиксировалась на самых высоких показателях, и от каждого зависит, чтобы заболеваемость коронавирусной болезнью пошла на спад, а не повышалась.

Он напомнил, что сейчас в Украине сделано 17 миллионов 700 тысяч прививок, 10 миллионов 240 тысяч человек получили хотя бы одну прививку, почти 7,5 миллиона человек завершили курс вакцинации от COVID-19.

По данным Минздрава, больше всего взрослого населения по меньшей мере одной дозой вакцинировано в Киеве - более 50%, в Полтавской области - 40,1%, Киевской области - 39,9%. В то же время низкие проценты охвата прививками в Закарпатской и Волынской областях.

Напомним, по состоянию на 1 ноября в красной зоне эпидопасности находятся Киев и 15 регионов. За сутки 31 октября в Украине зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2 936 238 человек, выздоровели - 2 442 098 человек, летальных исходов - 68 027.