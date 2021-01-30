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У закона о всеукраинском референдуме есть два риска, заявил один из судей КСУ Игорь Слиденко.

Об этом он рассказал в эфире Espreso.

По его словам, закон о референдуме, во-первых, подменяет функции парламента в стране. Другой риск — территориальные вопросы во время оккупации Крыма и некоторых районов Донбасса.

«В последнее время особенно после того, как приняли этот законопроект, появилось много комментариев. И все они дополняют друг друга. Больше всего риски связаны с нелепыми нормами, которые фактически подменяют парламентаризм, которые позволяют с помощью референдума принимать или отменять законы. Второй фактор — акценты именно на территориальных вопросах референдумов. Это при условии, что часть Украины оккупирована и когда де-факто Украина находится в состоянии войны», — заявил он.

Такого рода проблематика в этом законопроекте, считает Слиденко, «ставит вопрос: зачем его принимали сейчас и в таком виде».

Напомним, Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме.
ForUm

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