Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет, где журналисты побывали внутри «дворца Путина» и утверждают, что его строят под апарт-отель.

«Дворец Путина» под Геленджиком стал предметом расследования российского оппозиционера Алексея Навального, которое набрало более 101 миллион просмотров в YouTube. Однако журналисты канала «Россия 1» побывали в здании и показали, что сейчас там ведутся ремонтные работы.

А сам особняк называют недостроенным апарт-отелем, где будет 16 номеров, общие зоны и бассейн, и не видят сходства с теми фотографиями, которые представил Навальный. Хотя он заявлял, что сейчас в помещении ведут ремонтные работы.

Журналисты говорят, что дорога к дому перегорожена шлагбаумом, а охранник местного предприятия отметил, что ФСО и ФСБ не имеет отношения к этой территории, и Путина здесь никогда не видел. Добавил, что особняк принадлежит транспортной компании, владельцы которой «просили не называть своих имен, боясь, что история может коснуться их родственников».

Видео изнутри «дворца Путина» снял и главный редактор издания Mash Максим Иксанов, где он якобы развеивает мифы о “комнату грязи”, кальянную и авиадискотеку. Авторы ролика говорят, что помог им в съемке представитель технического надзора, который следит за строительством дворца уже шесть лет.

Исаков рассказывает, что у самого дворца нет ни ворот, ни копии орла с короной из Зимнего дворца в Петербурге, о которой идет речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и вообще, ремонтные работы находятся на “нулевом этапе”. Локацию автор называет сплошным бетоном, а строитель заявил, что ремонт закончится примерно через 5-6 лет.

The Insider сообщил, что главный редактор Mash Максим Иксанов, который побывал в здании, живет в доме управления делами президента РФ и работает на администрацию Путина.

Напомним, Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике.