Президент РФ Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике, который оппозиционер Алексей Навальный показал в своем фильме, не принадлежит ему и его близким.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», - сказал Путин в ходе общения со студентами в режиме видеоконференции.

Он отметил, что не смотрел фильм целиком. «Я не смотрел этот фильм за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», - добавил Путин.

Президент назвал «монтажом и компиляцией» видео с «расследованием о дворце».

«Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну, хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще», - отметил Путин.

Он отметил, что в современном мире, когда речь идет «об объектах, которые стоят миллионы, а может быть миллиарды», всегда «где-то хоть как-то ... что-то должно было остаться». «Хоть какие-то оформления земельных участков, какие-то проводки финансовые, ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде», - отметил Путин.

По его словам, эта тема «муссируется на протяжении более чем 10 лет». «Сейчас просто вот удобный случай: все скомпоновали и решили всем этим материалом промыть мозги нашим гражданам», - сказал Путин.

Он добавил, что каких-то людей из «расследования» он знает. «Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того санкции накладывают», - сказал Путин.

Он добавил, что некоторые упомянутые в видео люди занимались бизнесом давно, еще до встречи с ним.

Напомним, 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование о «дворце» Путина в Геленджике.

По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв.м, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 комплекс был передан в аренду до 2068.