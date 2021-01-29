Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения». Зеленский его уже подписал.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году. Вакцинация может начаться в районе 15 февраля или позже.

Сегодня, 29 января, Украина отмечает 102-ю годовщину боя под Крутами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что Украина не будет соглашаться на формат передачи заложников через частное лицо.

В Украине по состоянию на 29 января зафиксирован 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию».

Министерство здравоохранения выдало приказ о повышении предельных норм электромагнитного излучения для радиотехнического оборудования телекоммуникационных операторов, что позволит ускорить процесс развертывания в Украине высокоскоростного мобильного интернета.

В полдень российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», противник сбросили выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, ранены двое военных.

Партия «Европейская солидарность» официально выдвинула волонтерку и военную Марусю Звиробой кандидатом в народные депутаты.