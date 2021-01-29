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Партия «Европейская солидарность» официально выдвинула волонтерку и военную Марусю Зверобой кандидатом в народные депутаты, сообщил лидер политсилы Петр Порошенко.

«Абсолютно неслучайно в чрезвычайно важный в истории Украины день – День памяти Героев Крут – съезд партии «Европейской Солидарности» официально выдвигает кандидатом в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области настоящего героя – Марусю Звиробой», - написал Порошенко.

Он обратился к «Голосу», «Батькивщине» и ВО «Свобода» с призывом поддержать Звиробой.

Как сообщалось, 26 октября 2019 депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство против Федины.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке (Марусе Збиробий), однако он был возвращен для устранения недостатков.

6 февраля ГБР вручило подозрение Марусе Звиробий.

В феврале суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства, ее обязали носить электронный браслет.
ForUm

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