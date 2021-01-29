Сегодня, 29 января, Украина отмечает 102-ю годовщину боя под Крутами.

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командованием сотника Гончаренко оборонял станцию ​​Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 года к ним поступило подкрепление из Киева – 1-я сотня (115-130 человек) созданного студенческого куреня, состоящего из добровольцев – студентов Украинского народного университета, Киевского Университета Св. Владимира (ныне им. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.

Украинские войска заняли оборону возле станции Круты. Утром 29 января 1918 началось наступление на украинские позиции четырехтысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев. Украинское войско насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой Украинской военной школы и почти 40 гайдамаков.

Бой продолжался до вечера, было отражено несколько атак, боевые потери составляли до 300 убитых, раненых, пленных. Много погибло и красноармейцев. Командир Аверкий Гончаренко отдал приказ отойти к эшелону, который ждал в 2 км. Отступая, часть студенческой сотни попала в окружение, отчаянно атаковала, но силы были неравны. Одна чета (взвод) студентов в сумерках потеряла ориентир и вышла на ст. Круты, уже занятую красноармейцами. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) расстреляли. Самым молодым павшим было по 16 лет.

После расстрела большевики не позволили местным крестьянам похоронить тела погибших. Только после освобождения Киева от красных, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 года состоялись торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.

В советское время могилы павших под Крутами были разрушены.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.