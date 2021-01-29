Сегодня, 29 января, в полдень российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, сообщил пресс-центр штаба.
В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.
Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
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