В Украине по состоянию на 29 января зафиксирован 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1916 человек, летальных случаев – 128, выздоровели - 11310 человек, осуществлено тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24769, методом ИФА - 19374).

За все время пандемии в Украине заболели 1211593 лица, выздоровели – 1003341, летальных исходов - 22 479, проведено 6209089 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 361 случай;

Винницкая область - 282 случая;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 259 случаев;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 167 случаев;

Закарпатская область - 137 случаев;

Запорожская область - 232 случая;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Киевская область - 326 случаев;

Кировоградская область - 27 случаев;

Луганская область - 40 случаев;

Львовская область - 440 случаев;

Николаевская область - 207 случаев;

Одесская область - 260 случаев;

Полтавская область - 218 случаев;

Ривненская область - 209 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 179 случаев;

Харьковская область - 248 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 147 случаев;

Черкасская область - 131 случай;

Черновицкая область - 258 случаев;

Черниговская область - 152 случая.