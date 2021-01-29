В Украине по состоянию на 29 января зафиксирован 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1916 человек, летальных случаев – 128, выздоровели - 11310 человек, осуществлено тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24769, методом ИФА - 19374).
За все время пандемии в Украине заболели 1211593 лица, выздоровели – 1003341, летальных исходов - 22 479, проведено 6209089 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 361 случай;
Винницкая область - 282 случая;
Волынская область - 159 случаев;
Днепропетровская область - 259 случаев;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 167 случаев;
Закарпатская область - 137 случаев;
Запорожская область - 232 случая;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Киевская область - 326 случаев;
Кировоградская область - 27 случаев;
Луганская область - 40 случаев;
Львовская область - 440 случаев;
Николаевская область - 207 случаев;
Одесская область - 260 случаев;
Полтавская область - 218 случаев;
Ривненская область - 209 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 179 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 147 случаев;
Черкасская область - 131 случай;
Черновицкая область - 258 случаев;
Черниговская область - 152 случая.
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