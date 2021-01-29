Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что Украина не будет соглашаться на формат передачи заложников через частное лицо. Об этом Кравчук сказал в интервью «Апостроф TV», передает УНИАН.

Глава украинской делегации рассказал, почему не состоялась передача Россией определенного количества заложников с оккупированных территорий Донбасса рейсом «Ростов-на-Дону-Минск-Киев».

По его словам, со стороны России происходила попытка «сделать шоу» и кое-кому в Украине «поднять рейтинг» на теме передачи украинских заложников с оккупированных районов Донбасса. «Никакого обмена не было, и в таком режиме, предложенном, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц», - сказал Кравчук.

Он сказал, что есть моральные принципы, которыми нельзя манипулировать. «Но те принципы, те нормы, которые касаются живых людей, манипулировать - это значит падать в моральную яму. Я это называю моральным ямой, когда люди уже идут на все, чтобы цинично, несмотря на ​​жизнь тех людей, какие муки они перенесли, они готовы действовать... (в угоду) своим интересам, а не интересам людей и порядку, который установлен при обмене», - добавил он.

Также Кравчук сказал: «Я никогда не думал, что в Украине есть столько внутренних врагов, которые ради своих амбициозных интересов, или для власти, или ради денег... готовы на все. И это тот факт, когда можно сказать: те люди, которые прибегли к таким шагам и которые хотели использовать сложную ситуацию в своих интересах, они являются именно такими людьми».

Напомним, процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку приостановлен.