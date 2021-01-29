также в разделеПолитика
Президент уже подписал закон об ускоренной регистрации вакцин 12
Печерский суд отрицает принятие решений о делах по Байдену и Порошенко 14
ОПЗЖ: Власть Зеленского целенаправленно уничтожает свободу слова в Украине 16
«ЕС» официально выдвинула Марусю Звиробий кандидатом в нардепы 19
Путин не собирается включать Донбасс в состав России 28
Кравчук: Украина не согласится на передачу заложников через частное лицо 50
Европейские СМИ удивляет политика Киева, который из-за противоречий с Медведчуком тормозит возвращение пленных из ОРДЛО 17
Рабинович: Пока в Киеве думают, как больше заработать на вакцине, в нормальных странах уже вовсю делают прививки 48
«Это катастрофа»: Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме 83
Президент ввел в действие решение СНБО о новых санкциях 16
В Новой Зеландии открыли почетное консульство Украины 16
Стефанчук: Референдум можно будет провести уже в этом году 20
Разумков обратился в Венецианскую комиссию по законопроектам о КСУ 13
У Зеленского заявили, что отношения Украины и США не удалось испортить 12
Эксперт: Единственный пример здравого «вакцинного патриотизма» - это действия Медведчука 44
Украина продлила временный безвиз для граждан Великобритании 11
Зеленский заявил, что до него никто не думал о возвращении Крыма 38
Медведчук: Я ответил Зеленскому, что украинцев и россиян объединяют история, вера, культура и язык 70

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В Офисе президента Зеленский встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение. «Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасчины», - сказал Зеленский.

Скичко родился в 1991 году в Черкассах. В 2013 году окончил «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» по специальности «международная экономика» (магистр международной экономики). Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью. В 2019-м был избран народным депутатом Украины.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги