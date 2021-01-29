Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В Офисе президента Зеленский встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение. «Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасчины», - сказал Зеленский.

Скичко родился в 1991 году в Черкассах. В 2013 году окончил «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» по специальности «международная экономика» (магистр международной экономики). Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью. В 2019-м был избран народным депутатом Украины.