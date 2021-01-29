также в разделеОбщество
В Минздраве назвали дату начала вакцинации от коронавируса
Эксперт: На курорте «Захар Беркут» в Славском продолжает работать аварийный подъемник – владельцы «порешали» в Киеве 3
Рада одобрила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса 15
В Кабмине опровергли слухи, что школы не будут набирать 10-11 классы 16
Шмыгаль заверил, что все обязательства по льготам и субсидиям будут выполнены 13
В прошлом году полиция раскрыла менее половины преступлений 16
Степанов о регистрации российской вакцины от COVID-19: Можно истерить еще очень долго 18
Сегодня Украина отмечает День памяти Героев Крут 13
В Украине зафиксирован 5181 новый случай COVID-19 30
В суде пояснили отмену нового правописания 33
На Сумщине задержали банду, укравшую нефти на 20 миллионов 10
28 января. Картина дня 14
Тупицкий подал иск против УГО 17
Януковичу объявили подозрение за подписание «Харьковских соглашений» 18
Ляшко: Переболевшие коронавирусом не получат вакцину в первой волне 15
Кабмин обжалует решение ОАСК об отмене нового правописания 23
Задержанный «разведчик ДНР» рассказал о россиянах на Донбассе 60
Сытник удивлен улучшением индекса восприятия коррупции в Украине 13

Министерство здравоохранения выдало приказ о повышении предельных норм электромагнитного излучения для радиотехнического оборудования телекоммуникационных операторов, что позволит ускорить процесс развертывания в Украине высокоскоростного мобильного интернета, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации

Так, предельные нормы электромагнитного излучения для диапазонов очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких частот увеличены в 10 раз - до 100 микроватт/квадратный сантиметр с 10 микроватт/квадратный сантиметр.

Повышенные нормы также позволят: увеличить мощность и радиус действия существующих мобильных станций, улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, а также добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

Замминистра цифровой трансформации Александр Шелест сообщил, что принятые нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или Америки.

«Надеюсь, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами», - подчеркнул он.

В министерстве подчеркнули, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги