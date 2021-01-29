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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №4672 проголосовали 310 народных депутата.

Законом введена новая бюджетная программа «Компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электроэнергии населением, проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), населением, проживающим в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), а также многодетными, приемными семьями и детскими домами семейного типа» (код 2501410), направив на ее финансирование 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов по бюджетной программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме» (код 2501230).

Соответствующие изменения внесены в приложение №3 к закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2021».

Кабинету Министров Украины поручено в недельный срок со дня опубликования закона определить порядок предоставления указанной компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию на оплату электроэнергии населением. Закон принят с необходимыми редакционными и технико-юридическими правками.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о компенсациях гражданам, у которых установлено электроотопление.

 
ForUm

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