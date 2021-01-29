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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году. Об этом  ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса», - подчеркнул Шмыгаль.

Ляшко отметил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве, с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.

По словам Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (от -70 ° C и до + 8 ° C), которые уже прошли регистрацию.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла соответствующий Календарный план.

Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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