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Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с министром иностранных дел страны Бисерой Туркович вопросы доступа украинских экспертов к скандальной иконе и возвращение ее в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter.

«С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе», - отметил посол.

Кроме того, Кирилич обсудил с главным прокурором Боснии и Герцеговины вопрос о взаимодействии обеих сторон по делу иконы. «Главный прокурор заверила, что в этом деле проведено большое количество следственных действий», - написал он.

 

 

Напомним, 14 декабря 2020 года стало известно, что руководитель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову древнюю икону украинского происхождения.

17 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении иконы.

21 декабря 2020 Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило ее происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

МИД РФ вернуло в посольство Боснии и Герцеговины икону.

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Додик подарил Лаврову, была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

МИД Украины официально обратилось к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз.
ForUm

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