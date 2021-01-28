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В ближайшие два месяца еще три населенных пункта в Белогорском районе Крыма – пгт Зуя, села Крымская Роза и Вишневое – будут переподключены к пяти скважинам.

Это связано с тем, что заканчиваются запасы воды в питающем их Балановском водохранилище, сообщил на совещании о ситуации с водоснабжением гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, передают Новости Крыма.
«Мы оценили возможность, будем расконсервировать две скважины в Крымской Розе, три скважины в Зуе, полностью их реанимировать, - пояснил Баженов. – Будем врезаться в существующие сети поселка, потому что когда-то до того, как в 2006 или 2007 году я запустил станцию доочистки воды выше Зуи, все сидели на местных источниках и воду из Балановского мы не брали».

По словам Баженова, запасов в водохранилище хватит на водоснабжение сел в ближайшие два месяца, за это время необходимые работы по оборудованию скважин будут завершены.

«До этого времени мы 100% успеем оборудовать скважины, у нас все документы подготовлены, все расчеты сделаны, технически предприятие эти работы выполнит практически без помощи со стороны, - заверил Баженов. – Придут деньги, закупим оборудование – и вперед».

Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе, утверждают крымские ученые. С конца августа на полуострове частично ввели графики подачи воды.

Официальный Киев настаивает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма
ForUm

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