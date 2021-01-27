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Президент США Джо Байден считает плохим соглашением для Европы российский проект газопровода «Северный поток-2» и будет говорить об этом с европейскими союзниками.

Такую позицию высказала во вторник во время брифинга в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

«Президент продолжает считать, что «Северный поток-2» - это плохое соглашение для Европы», - подчеркнула представительница администрации Байдена.

Она напомнила, что предыдущая администрация ввела новые санкции против участников строительства газопровода в соответствии с Законом о финансировании национальной обороны (NDAA- 2021). Псаки также заметила, что новая администрация еще раз рассмотрит эти меры.

 «Итак, он (президент Байден. - Ред.) ожидает продолжения консультаций с нашими европейскими партнерами по этому вопросу», - отметила официальный представитель Белого дома.

Напомним, правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание «Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

18 января немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода. 
ForUm

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