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Народный депутат Александр Дубинский попросил президента Владимира Зеленского о встрече.

«Я прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, и именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет», - заявил он в видеообращении по итогам заседания фракции «Слуга народа».  

Дубинский убежден, что в случае если фракция примет решение о его исключении, это приведет ее к развалу.

Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.

Дубинской отказался покинуть фракцию.
ForUm

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