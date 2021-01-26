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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что парламент на этой неделе примет за основу и в целом законопроект, который ускорит вакцинацию от COVID-19. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

«Парламент будет делать то, что от него зависит», - подчеркнул он.

Разумков отметил, что парламент быстро подготовил законопроект №4613, который позволит использовать вакцины от COVID-19.

«Он позволит использовать те вакцины, которые есть на рынке и признаны эффективными. Потому что украинское законодательство сегодня не позволяет этого делать», - отметил он.

25 января президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от COVID-19 начнется в феврале, когда Украина получит первый миллион доз вакцин.
ForUm

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