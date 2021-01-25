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Вскоре в Украину поступит один миллион доз вакцины – первый миллион – от ведущей международной компании, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

«Могу сказать, что ситуация стабильна, контролируемая и не такая угрожающая, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов. Но, пожалуйста, давайте не расслабляться. Завершение локдауна не означает завершения войны с ковид-19. Очень вас прошу - продолжайте соблюдать правила безопасности. Носите маски, дезинфицируйте руки, держите дистанцию. А при наличии симптомов - обращайтесь к семейному врачу», - призвал он.  

Также Зеленский поблагодарил украинцев за сознание, внимание и дисциплину во время локдауна.

«Сегодня мы вышли из локдауна, в нашей стране завершился усиленный карантин. Я хочу, во-первых, поздравить всех нас, а во-вторых, поблагодарить каждого. Вместе с вами мы смогли добиться хороших результатов. Прежде всего – в отличие от многих европейских стран, после зимних праздников у нас не произошло вспышки инфекции. И это самое главное», - сказал он.

Более того, за время локдауна выздоровели было больше, чем заболели.

«Кроме того, мы ввели 14 тысяч дополнительных коек. Всего сегодня их почти 70 тыс. 70% из них - свободны. А более 80% койко-мест по стране обеспечены кислородом», - отметил президент.

По словам Зеленского, можно констатировать, что этот локдаун оправдал себя, и, что «важно, он был достаточно коротким по времени и достаточно либеральным, если сравнивать с другими странами Европы».

«Мы не закрывали города, действовал общественный транспорт, не было режима чрезвычайного положения или комендантского часа», - сказал он, напомнив, что почти полмиллиона украинцев получили прямую помощь на сумму 8000 гривен.

«Всего было выплачено более 3,6 миллиарда гривен. Впервые в истории независимой Украины в период кризиса были направлены деньги на прямую помощь предпринимателям и их работникам», - сказал Зеленский.

«Знаете, сегодня мне очень часто желали крепкого здоровья. Я хочу пожелать крепкого здоровья всем вам, дорогие граждане Украины. Всем хорошего иммунитета и 36,6. Беречь себя, беречь своих родных, беречь нашу Украину!» - резюмировал он.
ForUm

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