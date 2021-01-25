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Сегодня в 16:00 в режиме видеоконференции запланировано внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в ТКГ, сообщила пресс-служба Украинской делегации.

«Утром снайпером оккупационных войск тяжело ранен украинский боец, также поврежден с использованием ПТРК один из жилых домов на линии разграничения», - говорится в сообщении.

Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Напомним, сегодня, 25 января, около 12:00, в результате обстрела противником позиций ВСУ в районе Золотое получил ранения один военнослужащий

21 января в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе из снайперского оружия погиб украинский военный – старший матрос 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, дислоцирующейся в Николаеве, Александр Отрепьев.
ForUm

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