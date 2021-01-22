В результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе из снайперского оружия погиб украинский военный, сообщило Командование морской пехоты.
«21 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил», - говорится в сообщении.
Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.
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