В зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера боевиков погиб старший матрос 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, дислоцирующейся в Николаеве, Александр Отрепьев.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от снайперского огня, от ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш побратим – старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе из снайперского оружия погиб украинский военный.