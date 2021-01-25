Интерпол отклонил требования Национального антикоррупционного бюро Украины объявить экс-главу украинского регулятора НКРЭКУ Дмитрия Вовка в розыск.

«После почти полуторагодовалого рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в Лионе, Франция – вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня из баз Интерпола», - написал он в Facebook, опубликовал соответствующий документ.

По словам Вовка, Интерпол призвал все национальные полицейские бюро обеспечить обновление национальных баз и подтвердить отсутствие в них данных о нем.

Напомним, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».

Как сообщал ForUm, 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.