Президент Владимир Зеленский требует найти и наказать напавших на украинского подростка Юрия в Париже.

«То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января во Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить», - написал он в Telegram.

По словам Зеленского, что есть основания надеяться, что парень выздоровеет.

«Найти и наказать напавших. Это даже не простое наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации, и заверил, что Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы.

Он добавил, что уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

«Напавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, парня избили 15 января, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа. Парень находится в коме, его состояние критическое. У подростка в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.