Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что на субботние протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышло “мало людей”. Об этом пишет российская служба ВВС.

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», - сказал Песков в эфире одного из федеральных телеканалов.

Он также дал ответ посольству США в России, раскритиковавшему действия властей РФ во время разгона митингов.

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций. Если бы наше посольство определенным образом таким же поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах, а они там продолжаются, то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне. Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», - добавил пресс-секретарь Путина.

В посольстве США в России написали в Twitter в субботу, что США "следят за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах и поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав".

Напомним, в России 23 января состоялось акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.