В субботу, 23 января, в России на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали почти 3,3 тысячи человек. Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Так, в российской столице задержали 1294 человека, в Петербурге - 489. В Новосибирске задержали 96 человек, а в Воронеже - 90.

В статистике также указаны задержания и в оккупированном Россией Крыму - в Севастополе задержали восемь человек, в Симферополе - 12. В этих городах штаб Навального также организовал протесты.

Напомним, 23 января во многих городах Российской Федерации прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.