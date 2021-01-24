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В связи с чем начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку.

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной скандала является информация, что испанские военные и политические чиновники вакцинировались от COVID раньше, чем медицинские работники и люди из домов престарелых.

«Чтобы сохранить имидж вооруженных сил, генерал Вильярройя подал министру обороны заявление об отставке», - говорится в заявлении Вооруженных сил Испании.

По словам 63-летнего генерала, он «никогда не намеревался воспользоваться неоправданными привилегиями».

Его отставку приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес.

За день до отставки Вилларроя Министерство внутренних дел уволило подполковника, который, по данным внутреннего расследования, вакцинировался вне очереди.

Кроме заявленного подполковника, в несоблюдении порядка вакцинации подозреваются еще несколько военных чиновников. Не исключено, что серия отставок продолжится.

Напомним, Египет начал массовую вакцинацию от COVID.
ForUm

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