Испания вернет требование ношения защитных масок для лица на улице на фоне резкого роста числа новых случаев коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает Укринформ.

Он сообщил руководителям регионов, что масочный режим будет утвержден до Рождества. Санчес также объявил об ускорении программы ревакцинации с более активным участием военных.

Обязательное ношение масок было отменено полгода тому назад, однако в Испании во вторник были зафиксированы рекордные 49 823 случая COVID-19 в сутки.

Штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по Европе. По данным ВОЗ, этот регион снова оказался в эпицентре пандемии.

Считается, что в Испании этот вариант COVID-19 приходится почти на половину инфекций.

Страна провела успешную программу вакцинации населения, что позволило ей осенью избежать строгих ограничительных мероприятий, введенных другими странами. Однако штамм Омикрон распространился за считанные дни, и уровень заболеваемости подскочил до 695 случаев на 100 тысяч человек, что выше, чем год тому назад.

По состоянию на 23 декабря, штамм коронавируса «Омикрон» зафиксировали уже в 106 странах.