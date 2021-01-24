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В воскресенье, 24 января, в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

Об этом сообщает Reuters.

В декабре Египет получил первую партию COVID-вакцин китайской фармацевтической компании Sinopharm.

При этом, Египет получит 40 миллионов доз препаратов через альянс вакцин ГАВИ для 20 миллионов человек.

Напомним, в середине декабря правительство Египта ужесточило правила въезда в страну. Теперь отрицательный тест на COVID должны иметь все украинские туристы в возрасте от шести лет.

Добавим, с 1 ноября Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако упрощенный въезд в страну будет действовать не всегда.

Напомним, Франция может объявить третий локдаун.
ForUm

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