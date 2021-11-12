Граждане Украины, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, смогут беспрепятственно путешествовать по территории Испании, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября. До того все остается, как есть», - написал он в Twitter.

Все актуальные условия и особенности въезда, перечень признанных в странах вакцин и остальные детали можно проверить на сервисе МИД Украины - интерактивной онлайн-карте (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/).

Таким образом, по словам министр, количество стран ЕС, оставивших возможность въезда для вакцинированных граждан Украины, достигло 13. В их число, помимо Испании, вошли Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.