Начиная с понедельника 22 ноября, путешествия граждан Украины в Испанию ограничиваются и подлежат выполнению санитарных требований, сообщила пресс-служба Посольства страны.

Вы можете путешествовать в Испанию, если:

1. Имеете сертификат о вакцинации и прошло по меньшей мере 14 дней с момента получения последней дозы вакцины.

2. Вы не имеете сертификата о вакцинации, но у вас есть тест ПЦР/антиген или сертификат о выздоровлении от Covid-19 и цель вашего путешествия соответствует требованиям, указанным в приказе INT 657/2020 МВД Испании.

a) иностранцев, имеющих вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства, Андорри, Монако, Ватикане или Сан-Марино, и направляющихся в соответствующую страну постоянного проживания, которая должна быть документально подтверждена;

b) владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющихся в страну, выдавшую соответствующую визу;

c) медицинских сотрудников, в том числе исследователей, или лиц, ухаживающих за пожилыми людьми, для выполнения своих обязанностей;

d) персонала, занятого в перевозке грузов, членов экипажей морских и воздушных судов;

e) дипломатического и консульского персонала, сотрудников международных организаций, военных или гуманитарных миссий с целью выполнения должностных обязанностей;

f) студентов, обучающихся в одной из стран ЕС или Шенгенского Соглашения, и имеющих соответствующее разрешение на обучение или визу, которые исключительно направляются в страну, где должно проходить обучение, и если въезд проходит во время академического курса или не раньше за 15 дней до начала. В случае, если страной назначения является Испания и продолжительность пребывания не превышает 90 дней, необходимо подтверждение, что обучение будет проходить в учебном заведении, авторизованном в Испании и зарегистрированном в соответствующем административном реестре, а учебный курс реализуется в очной и дневной форме. и предполагает получение диплома или сертификата;

g) высококвалифицированных работников, прибывающих с целью выполнения необходимой работы, которая не может быть отложена или осуществлена ​​дистанционно, а также участников международных соревнований высокого уровня, которые проходят в Испании, что должно подтверждаться документально;

h) лиц, которые документально подтвердят наличие вынужденных семейных обстоятельств;

i) лиц, которые документально подтвердят необходимость въезда по форс-мажорным обстоятельствам, по причине вынужденной нужды или по гуманитарным причинам;

j) Резидентов третьих стран, специальных административных регионов и территориальных образований и органов власти, указанных в приложении, при условии, что они путешествуют непосредственно из них, проезжали исключительно через другие страны, включенные в список, или осуществляли международные транзиты только в аэропортах, расположенных в странах, не указанных в приложении. Относительно жителей Китая взаимность еще предстоит проверить.

k) лиц, имеющих сертификат о вакцинации, признанной Министерством здравоохранения Испании, при предварительной проверке санитарными органами, а также несовершеннолетние сопровождающие лица по критериям, определенным Министерством здравоохранения. В случае лиц, проживающих в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, которые непосредственно из него, кроме сертификата о вакцинации, диагностические сертификаты, признанные для этой цели Министерством здравоохранения в разделе седьмом 1 Постановления от июня 4, 2021, Главного здравоохранения по санитарному контролю, который будет проводиться в пунктах въезда в Испанию.

3. В любом случае необходимо получить QR-код в SpTh за 48 часов или менее до поездки в Испанию.