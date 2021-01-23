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Глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX может заработать феврале. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Чтобы распределение началось необходимо завершить заключение соглашения с компанией Pfizer.

По словам Гебрейесуса, COVAX подписала соглашение с Pfizer и BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины. Также в первом квартале 2021 ожидается поставка еще около 150 млн доз вакцины AstraZeneca.

Поставки вакцин COVAX могут начаться уже в феврале, если ВОЗ сможет завершить сделку о поставках вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca.

Напомним, Всемирный банк даст Украине на вакцинацию 2,5 миллиарда.
ForUm

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