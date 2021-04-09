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Украина получит первые дозы вакцины Pfizer по глобальному механизму COVAX уже на следующей неделе. 

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Право на владу», сообщает УНИАН.

Министр уточнил, что Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых людей.

«Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают», - сказал Степанов.

Он также заверил, что в мае в Украину поступят те дозы Pfizer, о поставке которых с компанией договорились власти. 

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 ммлн доз вакцины против COVID-19.
ForUm

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