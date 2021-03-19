В Молдову прибыла первая партия вакцины BioNTech-Pfizer, предоставленная ​​через международную платформу COVAX.

Как передает «Европейская правда», об этом сообщило посольство США в Молдове.

19 марта страна получила 24 570 доз вакцины.

«Я горжусь вкладом США в программу COVAX. Эта партия вакцины будет спасать жизни и поможет Молдове в борьбе с коронавирусом», - заявил посол США в Молдове Дерек Хоган.

Напомним, свои первые вакцины компании AstraZeneca Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта.

По словам президента Молдовы Майи Санду, до конца марта Молдова должна в целом получить через COVAX 46 000 доз вакцины, и еще 50 000 - от Румынии в качестве гуманитарной помощи.

В конце февраля в Молдове утвердили российскую вакцину «Спутник V». Экс-президент Игорь Додон, который первым сообщил об этом, заявил, что поставки начнутся «очень скоро», но не уточнил, когда именно.