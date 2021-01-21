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Всемирный банк предоставит почти 2,5 млрд грн для вакцинации от COVID-19 в Украине.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

«Украина получит еще один груз и еще одни средства для закупки вакцины от COVID-19. На этот раз помощь и поддержку предоставляет Всемирный банк. Почти 2,5 миллиарда гривен планируется выделить для нового проекта экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры ведутся между исполнительными директорами Всемирного банка и правительством Украины с декабря прошлого года», - сказала Шаталова.

Она добавила, что в рамках подготовки проекта будет учтена национальнпя стратегия вакцинации от COVID-19, согласно которой приоритет в вакцинации имеют группы наибольшего риска.

Как сообщал ForUm, по словам главы Минздрава Максима Степанова, первый этап вакцинации украинцев от коронавирусной болезни COVID-19 может начаться в середине февраля 2021 года.
ForUm

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