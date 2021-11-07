Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил сегодня в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

“Сегодня Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства американской — ред.) компании Moderna”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX — инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран.

В Минздраве отметили, что в целом в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

“Невозможно спокойно смотреть на то, как задыхаются в переполненных больницах люди. Зато вакцинированы в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз ниже риск госпитализации, чем непривитые. Согласно новейшему опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться — это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас”, — сказал Мурат Шахин, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава Бюро ВОЗ в Украине заявил, что с конца октября в Украине фиксируется рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса.

“В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство людей, которые госпитализированы и нуждаются в неотложной помощи, не прошли полный курс вакцинации против COVID-19”, — сказал Хабихт.

Напомним, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,9 миллиона человек. При этом в целом сделали 19,2 миллиона прививок, за последние сутки из которых — снижение против показателя предыдущего дня до 130 тысяч, большинство — первой дозой.